Coronavirus: une reprise économique vigoureuse mais de plus en plus entravée par les contraintes d’offre

Les entreprises belges font état d’une solide reprise de leur chiffre d’affaires après la crise du coronavirus, celui du mois dernier dépassant de 9 % celui d’octobre 2019, ressort-il lundi d’une enquête auprès de plus de 2.200 entreprises et indépendants menée par l’Economic Risk Management Group (ERMG), créé pour guider le pays à travers la crise économique. Mauvaise nouvelle cependant : les contraintes d’offre que représentent les problèmes d’approvisionnement, la hausse des coûts des intrants et la pénurie de main-d’œuvre pèsent à l’heure actuelle sur cette reprise. La plupart des entreprises s’attendent d’ailleurs à ce que ces problèmes d’approvisionnement se prolongent jusqu’à la mi- ou la fin 2022 et à ce que l’augmentation sensible des prix de vente se poursuive au cours des six prochains mois.

La Banque nationale (BNB) et les fédérations d’entreprises et d’indépendants (Beci, SNI, UCM, Unizo, UWE, Voka et FEB) qui ont mené cette enquête (fin octobre) constatent une hétérogénéité plus grande que d’habitude : la reprise n’est pas aussi forte dans tous les secteurs et même au sein des secteurs, il existe de grandes différences.