GSK et imec unissent leurs forces pour développer de nouveaux vaccins

GSK et imec ne sont pas des étrangères l'une pour l'autre, alors qu'elles collaborent depuis dix ans déjà. "Il a fallu du temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes et pour ajuster nos objectifs", commente la directrice scientifique Life Sciences chez imec, Liesbet Lagae. Une recherche exploratoire a été lancée par les deux protagonistes il y a un an, dont les résultats préliminaires sont qualifiés de "prometteurs". Elle a mené à la conclusion de ce partenariat.

Dans les prochains mois et prochaines années, GSK et imec vont explorer le potentiel de la nanotechnologie pour accélérer le développement et la production de nouveaux vaccins. Une technologie qui pourra aussi être utilisée afin d'automatiser les processus de production, de sorte que les tests nécessitent moins d'actions manuelles. "Avec un processus plus efficace, nous aurons aussi des vaccins de meilleure qualité", souligne Mme Lagae.