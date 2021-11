Michel Onfray: «Il n’y a plus de lieux où l’on enseigne l’art»

L’art contemporain est une langue à laquelle il faut être initié de la même manière qu’il faut l’être à toute œuvre d’art, quel qu’en soit le siècle, affirme Michel Onfray. C’est la tâche qu’il s’est assignée dans Les raisons de l’art, l’essai philosophico-historique illustré qu’il vient de publier chez Albin Michel.

Pourquoi, jusqu’à la Première Guerre mondiale, la plupart des querelles artistiques entre Anciens et Modernes se diluaient-elles en un peu plus d’une génération alors qu’aujourd’hui, in petto, tant de gens tiennent encore des œuvres abstraites plus que centenaires pour des travaux d’écoliers ?