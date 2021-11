Coronavirus: le lien entre les vaccins à ARN messager et le risque d’inflammations du cœur confirmé par une étude

Les vaccins à ARN messager contre le coronavirus accroissent le risque d’inflammations du cœur mais celui-ci est peu fréquent et ne remet pas en cause le bénéfice de la vaccination, souligne lundi une vaste étude française.

Menée par la structure Epi-Phare, qui associe l’Assurance maladie (Cnam) et l’Agence du médicament (ANSM), cette étude cas-témoins a porté sur les personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France pour une myocardite ou une péricardite entre le 15 mai et le 31 août, soit 919 cas de myocardites et 917 cas de péricardites.