Accueilli par 10.000 supporters, Xavi s’exprime pour la première fois en tant que coach du FC Barcelone: «Je suis de retour à la maison» (vidéos)

Xavi a fait officiellement son retour au FC Barcelone lundi. L’ancien joueur emblématique a été présenté comme le nouvel entraîneur du club. « Je suis de retour à la maison », a déclaré Xavi, accueilli par un peu moins de 10.000 supporters présents dans les tribunes du Camp Nou.

« Je suis très touché par la manière dont les fans m’ont reçu », a expliqué Xavi en conférence de presse. « Je suis très excité et impatient de commencer. Je suis de retour à la maison. Je sais que c’est un moment compliqué pour le club, économiquement et sportivement. Mais l’envie, l’ambition, doivent nous faire progresser. Je peux transmettre le positivisme et l’exigence. Nous sommes le Barça et nous devons essayer d’être le meilleur club du monde. »