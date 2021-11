Le bébé découvert dans un étang à Willebroek était viable, la mère toujours interrogée

Samedi, un promeneur a découvert le corps d’un bébé dans le domaine naturel Blaasveldbroek. Police, labo et médecin légiste sont intervenus sur place pour établir les constatations d’usage et le parquet a ouvert une enquête pour décès suspect.

Samedi, un promeneur a découvert le corps du bébé dans le domaine naturel Blaasveldbroek. Police, labo et médecin légiste sont intervenus sur place pour établir les constatations d’usage et le parquet a ouvert une enquête pour décès suspect.

«Selon les premières conclusions du laboratoire et du médecin légiste, il s’agirait d’un nouveau-né qui était dans l’eau depuis un certain temps», a rapporté lundi le parquet. «Ces résultats ont depuis été confirmés par une autopsie.»

La mère à nouveau entendue

L’enquête sur les causes du décès se poursuit. «En tout état de cause, le bébé était viable et il pourrait être décédé d’hypothermie».