Préavis de grève à la police: la semaine du 15 novembre s’annonce chaude

Les syndicats ont arrêté un calendrier d’actions ce lundi matin. Une redite des grèves du zèle de fin octobre est à prévoir, en plus d’actions visant à perturber la circulation dans la capitale.

« L’autre décision que nous avons prise ce matin, c’est qu’avant la prochaine réunion de négociation qui portera sur ces deux préavis, nous ne reviendrons plus à la table des discussions », ajoute Vincent Gilles, coprésident du SLFP-Police. Ladite réunion avec la ministre ou ses représentants devant en théorie se tenir le 17 novembre prochain. « Enfin, nous avons convenu d’un calendrier d’action, dont le démarrage est prévu pour le 16 novembre. Maintenant, vous dire ce qu’on a prévu précisément, c’est plus délicat. »

C’était dans l’air, c’est désormais confirmé. Un préavis de grève portant sur l’ensemble des 185 zones de police du pays sera bien déposé pour la période courant du 1er décembre au 31 janvier prochain, s’ajoutant à celui déjà remis au niveau de la police fédérale. Une décision prise ce lundi au cours d’une réunion en front commun des 4 syndicats représentatifs au sein de l’institution (SNPS, SLFP-Police, CGSP-Police et CSC Services Publics), qui fait suite à un profond désaccord entre ces derniers et la ministre Annelies Verlinden (Intérieur, CD&V) au sujet d’une revalorisation barémique des policiers – Le Soir se penchait en détail sur le sujet dans son édition de ce lundi – ainsi qu’au sujet de l’aménagement de fin de carrière des policiers.

Perturbations attendues

D’après nos informations, une série d’actions pourraient déjà avoir lieu à partir du 15 novembre, et se poursuivraient durant toute la semaine. Concrètement, il faut notamment s’attendre à une redite des grèves du zèle qui ont eu lieu aux aéroports de Gosselies et de Zaventem le 29 octobre dernier. Ce mode opératoire pourrait cependant être étendu aux aéroports de Bierset et d’Ostende, ainsi qu’aux gares. Des manœuvres visant à perturber la circulation dans Bruxelles ainsi que le fonctionnement de la justice seraient également à l’agenda.