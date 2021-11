Le parcours du Tour d’Italie se précise: les sprinteurs à la fête en 2022

Les sprinteurs pourront en découdre lors de deux étapes en Hongrie, où se tiendra le Grand Départ de cette 105e édition, à savoir la 1re étape, Budapest-Visegrad, et la 3e, Kaposvar-Balatonfüred. Entre les deux, un contre-la-montre individuel figure au menu. Ces étapes avaient déjà été annoncées par l’organisation du Giro, RCS Sport.

Lundi, cinq autres étapes qui pourraient se terminer par un sprint massif ont été révélées, sans préciser leur place dans le parcours. L’une d’elles se disputera en Sicile, entre Catane et Messine. Une autre est programmée dans le sud de la Botte, en Calabre, entre Palmi et Scalea. Les trois autres sprints sont attendus dans le Nord : Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia en Emilie-Romagne, Sanremo-Cuneo entre la Ligurie et le Piémont et Borgo Valsugana-Treviso entre le Trentin-Haut-Adige et la Vénétie.