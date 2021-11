Carlos Alcaraz, le présent du futur

À seulement 18 ans, le phénomène de Murcie, quart de finaliste du dernier US Open, marque déjà les esprits. Il voudra montrer, cette semaine à Milan, qu’il est le maître de cette nouvelle génération très prometteuse.

Il n’a que 18 ans, rendez-vous compte, et Carlos Alcaraz est déjà attendu comme une star à Milan où se tient, dès ce mardi, la 4e édition (celle de 2020 avait été annulée en raison du covid-19) du tournoi Next Gen, le Masters ATP des jeunes de moins de 22 ans, et ses règles un peu futuristes (notamment les sets au meilleur des 4 jeux). Le tenant du titre n’est autre que Jannik Sinner, déjà 10e mondial à 20 ans, qui était bien sûr à nouveau qualifié pour Milan, mais qui a préféré déjà passer à l’étape supérieure, en acceptant le rôle de premier réserviste au vrai Masters ATP qui se tiendra à 150 km de là (Turin), la semaine suivante…