De Bleeckere explique les interventions du VAR de ce week-end: il juge notamment le penalty du Standard (vidéo)

Frank De Bleeckere, patron du département arbitrage, revient pour Eleven Sports sur les interventions du VAR qui se sont multipliées lors de la 14e journée de Division 1A. Notamment sur une action survenue durant le match Club de Bruges – Standard de Liège : le penalty concédé par Simon Mignolet, le gardien de but brugeois à la suite d’un contact avec Aron Donnum, l’attaquant du Standard.

« Il est sorti trop tard de son but et a touché le joueur du Standard dans la surface de réparation alors que le joueur du Standard a d’abord touché le ballon de la tête. La décision finale de l’arbitre est donc un penalty pour le Standard et un carton jaune pour le gardien brugeois », explique Franck De Bleeckere.