Pistes cyclables: l’avenue de Tervueren sous tension

Les premières bermes ont fait leur apparition, ce lundi matin, sur le tronçon de l’avenue de Tervueren, entre Mérode et Montgomery, à Etterbeek. Comme annoncé, le Soir de lundi, la commune a décidé de passer à l’action pour créer deux pistes cyclables monodirectionnelles sur cette voirie régionale estimant qu’après deux ans de discussions et un accord trouvé entre les parties, ladite Région n’avait pas toujours pas fait avancer le dossier et ce, alors que le trafic des deux roues ne cesse d’augmenter sur cet itinéraire aujourd’hui très mal fagoté et source de danger pour ces utilisateurs.

Par ordonnance de police, le collège etterbeekois passe donc en force et opte pour deux pistes séparées plutôt que pour la piste bidirectionnelle que la Région souhaitait tester durant deux ans. Sans pour autant donc être passé à l’action jusqu’ici. La ministre Elke Van den Brandt (Groen, Mobilité) n’a été avertie que dimanche soir des intentions de la commune d’Etterbeek.