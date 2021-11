Climat: la COP est-elle devenue obsolète?

Que serait une COP sans ses infatigables détracteurs ? Alors que les dirigeants mondiaux débattent à Glasgow depuis le 31 octobre à l’occasion du sommet pour le climat de l’ONU, la COP26, les prévisions pessimistes et alarmistes au sujet du réchauffement climatique font ressurgir la parole de ceux qui s’interrogent sur l’utilité de ces grands rendez-vous climatiques. La militante suédoise Greta Thunberg a dénoncé les « trente années de bla-bla » sur le climat des dirigeants du monde. Le photographe français Yann-Arthus Bertrand déclarait sans détour en marge de la conférence que « les COP ne servent à rien ». Si les deux experts interrogés par Le Soir sont plus nuancés, ils reconnaissent qu’une meilleure communication est nécessaire pour faire adhérer le citoyen. Et ne voient pas comment l’on pourrait se passer, en 2021, de ces grands rendez-vous.