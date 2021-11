Anderlecht: Vincent Kompany une nouvelle fois face aux critiques...

Le Lotto Park deviendra-t-il bientôt « The place to be » pour les inconditionnels des montagnes russes ? Toujours à l’affût d’une idée commerciale, Marc Coucke devrait peut-être y songer. En attendant, alors qu’Anderlecht reste coincé dans l’ascenseur émotionnel depuis des mois, ça ne plaisantait pas lundi à Neerpede, à l’heure de la traditionnelle évaluation du début de semaine. Si celle-ci est logiquement restée en interne, on peut aisément imaginer les sujets abordés.