Roy Keane recadre un supporter de Manchester United: «Tu as bu deux pintes et tu es ivre» (vidéo)

Les Red Devils se sont inclinés dans le derby mancunien ce week-end. Une défaite qui ne fait jamais plaisir mais encore moins dans l’état actuel des choses. Les dernières performances de l’équipe nourrissent des questionnements, notamment sur les capacités de Solskjaer à relever l’équipe de cette mauvaise passe. Roy Keane, ancienne gloire du football irlandais et consultant sur Sky Sports, remet en doute certains choix du coach norvégien.

Les supporters font également part de leur avis et un en particulier ne semblait pas d’accord avec Roy Keane après la défaite de Man U face aux Citizens, ce samedi. L’ancien milieu de Manchester signait des autographes aux abords du stade quand il s’est fait prendre à partie par un supporter. Le ton est vite monté. « Tu as bu quelques verres… tu as bu deux pintes et tu es ivre », a conclu Roy Keane tout en s’en allant énervé.