Coronavirus: vers un rappel pour tous les vaccinés Johnson & Johnson et AstraZeneca

Il risque d’y avoir pas mal de monde dans les centres de vaccination cet automne-hiver. Les retardataires d’abord, ceux qui se laissent convaincre, généralement dans le but d’obtenir l’indispensable pass sanitaire. Les éligibles à une dose de rappel ensuite, on dit un « booster » dans le jargon. Actuellement, il s’agit des immunodéprimés, des plus de 65 ans et d’ici quelques jours des soignants au sens très large du terme.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était pas encore question formellement d’offrir un rappel à l’ensemble de la population. Certains ministres y sont pourtant déjà favorables comme les Flamands Jan Jambon (N-VA), Wouter Beke (CD&V) ou encore la Wallonne Christie Morreale (PS). A l’inverse du Conseil supérieur de la Santé (CSS) qui a conclu la semaine dernière dans un rapport qu’aucune preuve scientifique ne justifiait l’utilité d’une troisième dose pour tous. Ce qui ne veut pas dire que cela ne sera jamais le cas.