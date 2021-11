Natation: peuchère, revoilà Florine Gaspard!

Elle était partie la semaine dernière à l’Euro en petit bassin de Kazan « pour prendre du plaisir et un maximum d’expérience », rien de plus. Et pourtant, Florine Gaspard en est revenue, ce lundi, avec une place de finaliste (6e) agrémentée d’un record de Belgique sur 50 m brasse en 29 sec 70 et un autre record personnel sur 100 m brasse (1 min 05.58). Sans oublier, bien sûr, une confirmation de sa qualification pour les Mondiaux d’Abou Dhabi, à la mi-décembre.

« C’était totalement inattendu ! », insiste-t-elle. « Cela ne faisait que deux mois que j’avais repris les entraînements et même si j’y faisais des bons temps, je n’étais pas vraiment affûtée. Et pour le record, je ne savais même pas à quelle hauteur il se situait ; c’est le coach qui a dû me le dire ! Fanny Lecluyse (NDLR : l’ex-détentrice) m’a tout de suite envoyé un message privé pour me féliciter ; c’était super-gentil ! »