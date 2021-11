Antoine Wauters Prix Wepler-La Poste: «Je savoure!»

Ce n’est pas le premier prix que reçoit Antoine Wauters. Il a déjà obtenu le Prix Première pour Nos mères, le Prix du deuxième roman pour Pense aux pierres sous tes pas, le prix Emile Polak de l’Académie royale de langue et de littérature française, etc. Mais pour son roman sans doute le plus abouti, il n’avait été, juste ici, que finaliste malheureux des prix Médicis, littéraire du Monde, du roman Fnac, Décembre, France Culture – Télérama, ainsi que du Prix Rossel. Première revanche sur ce (mauvais) sort : on lui décerne le Prix Marguerite Duras le 17 octobre. Seconde revanche : ce Prix Wepler.