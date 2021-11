Alibaba inaugure son hub européen à Liege Airport

Promesse économique devenue réalité pour les uns, symbole de la vacuité consumériste pour les autres, Cainiao, la filiale logistique d’Alibaba, le géant chinois de l’e-commerce, a inauguré comme convenu l’installation à l’aéroport de Liège de son « e-WTP » (electronic World Trade Platform) ». Suivant ainsi à la lettre l’engagement pris en 2018 devant une brochette de ministres, y compris le Premier fédéral. La première concrétisation de l’implantation (un bâtiment de 30.000m2 et les premiers 200 emplois), pourtant bien plus importante, s’est déroulée de manière plus discrète, avec le ministre wallon des Aéroports Jean Luc Crucke et le bourgmestre de Grâce-Hollogne, Maurice Mottard, pour seuls témoins politiques. Liège a ainsi été choisie, comme Kuala Lumpur et Hong Kong, pour héberger un hub (nœud de coordination) du géant chinois dont l’e-commerce est pourtant plus populaire en France ou en Espagne qu’en Belgique.