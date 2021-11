Les nanotechnologies pour produire plus vite des vaccins

Deux fleurons de l’économie belge – issus de secteurs pourtant bien différents – ont décidé d’unir leurs forces pour maintenir et renforcer la position de leadership de la Belgique en matière de biopharmacie. D’un côté, le géant pharmaceutique GSK Vaccines, basé en Belgique et qui exploite chez nous la plus grosse unité de production de vaccins au monde, à Wavre. De l’autre, Imec, un centre de recherche de classe mondiale basé à Louvain qui emploie 5.000 personnes et qui figure parmi les leaders dans la recherche sur les semi-conducteurs et les nanotechnologies. Les deux institutions ont renouvelé ce lundi un accord de collaboration qui courait déjà depuis un an, sous les yeux du secrétaire d’Etat pour la relance, Thomas Dermine. Puces électroniques et vaccins ? Le mariage peut sembler étonnant à première vue et pourtant, c’est via la création de ponts entre ces deux technologies que les partenaires comptent apporter de nouvelles solutions innovantes permettant d’accélérer le développement et la production de nouveaux vaccins.