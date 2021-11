C’était au temps où les zoos humains fascinaient l’Europe

C’était un temps où le cinéma n’existait pas. Ni la télévision ni internet. C’était un temps où l’homme blanc, bien installé tout en haut de l’échelle des races, était convaincu de sa supériorité. C’était un temps où le bon peuple avait besoin de rêver, de se divertir, où il voulait en savoir plus sur le reste du monde. On dévorait alors les récits des explorateurs qui reculaient les limites des terres inconnues et y plantaient les drapeaux des futures puissances coloniales, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et aussi notre petite Belgique, que Léopold II voulait faire admettre à la table des grands.