Deniz Undav-Dante Vanzeir: le mariage parfait à l’Union Saint-Gilloise

10 buts et 8 assists pour l’un, 9 réalisations et 5 passes décisives pour l’autre : le duo Undav-Vanzeir ne faiblit pas. Deux joueurs dont les qualités intrinsèques se combinent parfaitement. Deux amis qui restent toutefois les pieds bien sur terre.

Si ce n’est pas l’un, c’est l’autre. Mais jamais les deux en même temps. Cette saison, à tour de rôle, l’attaquant allemand et son compère belge se chargent de faire tourner le marquoir. Et ce, lors de chaque rencontre… ou presque. Car il n’y a que contre Bruges, lors de la deuxième journée de championnat, que les deux artificiers saint-gillois n’ont pas fait parler la poudre. Tel un symbole, c’était d’ailleurs la seule fois de la saison où l’Union n’a pas trouvé le chemin des filets… Aussi étonnant que cela puisse paraître, jamais les comparses n’ont dès lors marqué tous les deux lors de la même rencontre. Comme si l’un décidait à chaque fois de se mettre au service de l’autre. Car on ne compte plus le nombre d’assists venus des pieds d’Undav pour Vanzeir, ou vice-versa. Une incroyable complicité qui a fait affirmer à Felice Mazzù après la victoire face à Charleroi. « Si l’un était une femme et l’autre un homme, je pense qu’ils se marieraient ensemble ! »