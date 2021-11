Le premier bilan de Luka Elsner au Standard: un mois pour retrouver un bon état d’esprit, mais pas encore un jeu de qualité...

Un mois après sa nomination au poste d’entraîneur principal du Standard, Luka Elsner continue à avancer pas à pas pour remettre le Standard sur les bons rails. Si le partage ramené dimanche de Bruges autorise quelques espoirs, le travail physique et technique reste important en bord de Meuse. Mais quelle est sa méthode?

Depuis son arrivée au Standard, officialisée le 7 octobre, Luka Elsner n’est pas encore parvenu à remettre le Standard dans le sens de la marche. Aux trois défaites consécutives qui avaient valu à Mbaye Leye son éviction ont succédé quatre partages, entrecoupés par une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe obtenue au petit trot à Mouscron. C’est dire si, un mois après son intronisation comme T1 du Standard, le Franco-Slovène, excellent communicant, manager moderne et à l’écoute, entraîneur exigeant et à l’approche humaine, se trouve toujours face à des chantiers importants. Si l’état d’esprit, qui a permis au Standard de ramener un point de Bruges, semble revenu en bord de Meuse, le jeu liégeois, miné par trop de déchets techniques et pas encore assez consistant, continue à poser des soucis. La venue d’Eupen, le 20 novembre, permettra-t-elle à Elsner d’imposer davantage sa griffe ?