Antisémitisme: à Bruxelles, des cas de harcèlement scolaire

Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, a relevé un nombre total de 115 incidents d’antisémitisme et/ou négationnisme en 2020, ce qui représente une augmentation de 45,5 % par rapport à 2019 et 56 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 70,4 % des faits rapportés à Unia étaient relatifs à des discours haineux, bien souvent diffusés par le biais des réseaux sociaux puisque près d’un fait sur deux (48,7 %) concernait de l’antisémitisme sur le web.

D’après Patrick Charlier, co-directeur, « c’est une évolution en montagnes russes, avec des années où l’on déplore plus de cas et d’autres moins ». Si les réseaux sociaux étaient autrefois très réticents à retirer du contenu, « cela a évolué, et ils ont engagé beaucoup de monde pour faire le tri », poursuit Patrick Charlier. Unia fait partie des partenaires de confiance des réseaux sociaux, et les contenus qu’elle leur signale sont rapidement retirés.