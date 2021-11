La Belgique pas épargnée par l’antisémitisme grandissant

L’antisémitisme ne cesse de croître en Europe, et un Belge sur quatre ou sur cinq se montrerait « modérément à fortement » antisémite. Les résultats d’un sondage sont plus inquiétants en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie.

L’European Jewish Association (EJA) se rassemblait en nombre, ce lundi à l’occasion d’un symposium organisé à Cracovie en compagnie de nombreux politiques européens, pour aborder la question de l’antisémitisme en Europe et les pistes pour lutter contre celui-ci. Neuf Juifs sur dix en Europe estimeraient que l’antisémitisme augmente dans leur pays, et un Européen sur vingt n’a jamais entendu parler de la Shoah. La Belgique, révèle un sondage, n’est pas épargnée par un antisémitisme de plus en plus décomplexé.