Le Condroz devra revoir sa copie

Le rallye du Condroz est l’une des épreuves les plus attendues du calendrier belge. On y voit souvent à l’œuvre des pilotes étrangers de notoriété et le parcours figure parmi les plus spectaculaires de la saison. C’est aussi l’un des plus populaires. Aux passionnés qui se déplacent sur la plupart des compétitions se mêlent des gens de la région pour qui l’épreuve est, souvent, un prétexte à faire la fête.

Cette année, sans doute à cause des mesures sanitaires imposées au niveau fédéral, les spectateurs étaient moins nombreux. Il est encore trop tôt de savoir si le Royal Motor Club de Huy parviendra à équilibrer son budget mais les 5000 tickets mis en prévente ont tous été vendus à quelques jours du départ. Fort heureusement, le public, muni du Covid Safe Ticket, a pu acheter des entrées par spéciale.