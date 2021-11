Google a choisi Farciennes pour construire son nouveau data center (PRESS)

Il y a un peu plus d'un mois, Google a signé un accord avec Igretec pour l'acquisition d'une parcelle d'environ 53 hectares pour y construire son 6e data center sur le sol belge. Cela porterait l'investissement du géant américain en Belgique jusqu'à 2,8 milliards d'euros depuis 2009.

En se basant sur l'exemple saint-ghislainois, ce data center pourrait générer 300 emplois directs et 600 à 900 emplois indirects et induits. Il s'agit là de création d'emplois et non issus de délocalisation.