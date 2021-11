Mixer travail à distance et sur place réduit les absences de courte durée (Securex)

Les personnes qui ont majoritairement télétravaillé (64% de leur temps de travail) tous les trimestres entre juin 2020 et juin 2021 ont diminué leur taux d'absentéisme pour une maladie de courte durée de 28% par rapport à 2019. En cas de télétravail moins systématique (16% du temps de travail), l'absentéisme pour moins d'un mois a baissé de 10%. Sans télétravail, l'absentéisme a augmenté de 6,6%.

"Nous soupçonnons, depuis un certain temps déjà, l'existence d'un lien entre le télétravail et la diminution du taux d'absentéisme de courte durée. Pour la première fois, nos chiffres le montrent", avance Heidi Verlinden, cheffe de projet recherche chez Securex. "Les obstacles typiques du travail à domicile, tels que les maux de dos, des épaules et du cou, l'isolement et les conflits entre travail et famille n'ont donc pas d'impact majeur sur l'absentéisme de courte durée."