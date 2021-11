Coronavirus: les contaminations et les hospitalisations en hausse (infographie)

Une étude américaine indique que l’efficacité du vaccin unidose Johnson & Johnson tombe à 13 % au bout de six mois. Les ministres de la Santé belges évalueront mercredi l’opportunité de proposer une dose supplémentaire aux 400.000 Belges concernés ainsi qu’à ceux qui ont reçu de l’AstraZeneca.

Il risque d’y avoir pas mal de monde dans les centres de vaccination cet automne-hiver. Les retardataires d’abord, ceux qui se laissent convaincre, généralement dans le but d’obtenir l’indispensable pass sanitaire. Les éligibles à une dose de rappel ensuite, on dit un « booster » dans le jargon. Actuellement, il s’agit des immunodéprimés, des plus de 65 ans et d’ici quelques jours des soignants au sens très large du terme.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était pas encore question formellement d’offrir un rappel à l’ensemble de la population. Certains ministres y sont pourtant déjà favorables comme les Flamands Jan Jambon (N-VA), Wouter Beke (CD&V) ou encore la Wallonne Christie Morreale (PS). A l’inverse du Conseil supérieur de la Santé (CSS) qui a conclu la semaine dernière dans un rapport qu’aucune preuve scientifique ne justifiait l’utilité d’une troisième dose pour tous. Ce qui ne veut pas dire que cela ne sera jamais le cas.

En attendant, le même CSS continue de se pencher sur des cas concrets comme la troisième dose pour les personnes atteintes de comorbidités (obésité, hypertension…). Plus proche de nous, ce mercredi a priori, le CSS donnera son avis sur l’opportunité de vacciner une fois de plus tous ceux qui ont reçu de l’AstraZeneca (1,4 million de Belges) ou du Johnson & Johnson (un peu plus de 400.000). Sachant que la majorité des personnes qui ont reçu l’AstraZeneca appartient aux catégories déjà éligibles à la troisième dose, la surprise concernera plutôt ceux qui avaient reçu la dose unique de Johnson & Johnson.

Du moins, si l’avis du CSS arrive aux mêmes conclusions qu’une étude publiée la semaine dernière dans la prestigieuse revue Science. Une équipe de scientifiques a comparé l’efficacité des trois vaccins autorisés aux Etats-Unis (Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson) sur les vétérans ce qui représente 2,7 % de la population soit 780.000 personnes. L’étude conclut que le vaccin de Moderna est celui qui protège encore le plus au bout de six mois puisqu’il garde une efficacité de 70 %. Le Johnson & Johnson tombe par contre lui à 13,1 %.

Un pari raté

Une chute spectaculaire qui n’étonne pas Michel Goldman, immunologue à l’ULB. Ce dernier considère d’ailleurs qu’il faudrait administrer une dose supplémentaire de vaccin Moderna ou Pfizer à tous les Belges de plus de 41 ans qui ont été vaccinés avec le vaccin Johnson & Johnson, en donnant la priorité aux séniors. « L’administration d’une seule dose de ce vaccin résultait plus d’un pari stratégique que d’un choix basé sur la science », détaille le spécialiste. « Tous les schémas de vaccination basés sur des vaccins utilisant cette technologie (vecteur adénoviral) comportent deux doses, y compris le vaccin de Johnson & Johnson contre le virus Ebola, vaccin basé sur le même vecteur que celui que la firme a utilisé pour son vaccin covid. »

Michel Goldman note encore que si les essais cliniques du vaccin Johnson & Johnson à une dose se sont révélés concluants, ils ont été réalisés avant l’arrivée du variant delta. « La protection n’avait pas été évaluée au-delà de quelques semaines. La firme elle-même vient d’annoncer des résultats montrant qu’un rappel de son vaccin après six mois multiplie par le neuf les taux d’anticorps produits. » D’où l’intérêt d’un rappel chez tous ceux qui ont reçu une dose il y a six mois ou plus.

A discuter

Même si les données scientifiques sont assez claires, il n’est pas certain qu’une décision sera déjà prise ce mercredi au niveau politique lors de la CIM Santé. Dans l’entourage des ministres concernés, on confirmait simplement que le point avait été ajouté à l’agenda (alors que cela n’était pas prévu à la base). Il nous revient que certains préféreraient que l’on arrête de fonctionner catégorie par catégorie mais plutôt que l’on attende tous les avis du CSS pour ensuite annoncer une fois pour toutes que l’on propose la troisième dose à l’intégralité de la population.

Dans tous les cas de figure, la Belgique dispose d’un stock de doses suffisant pour vacciner toutes ces personnes, nous assure-t-on à la task force vaccination. La troisième dose (ou deuxième pour ceux qui ont reçu un Johnson & Johnson) reste par ailleurs une recommandation, une invitation. Pas question pour l’instant de la rendre indispensable pour avoir un Covid Safe Ticket, le fameux pass sanitaire, en bonne et due forme. Pour l’instant.