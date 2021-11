Météo: des nuages et du soleil ce mardi

La journée de mardi débutera sous le soleil en beaucoup d’endroits, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le ciel sera cependant nuageux sur l’ouest de la Belgique. Du brouillard ou des nuages bas traîneront avant de se dissiper et les routes pourront temporairement encore être glissantes à cause du givre au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 7ºC en Hautes Fagnes et 11ºC en plaine.