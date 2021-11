La princesse Delphine va participer à «Danse avec les Stars»

Tout au long de l’aventure, la Princesse sera épaulée par le danseur professionnel Néerlandais Sander Bos. Ensemble, ils tenteront de maîtriser les différents styles de danse tout en organisant une grande fête pour le petit patient et sa famille.

« Grâce à cette aventure, j’espère attirer encore plus l’attention sur le travail important de la fondation Make-A-Wish et l’influence positive qu’elle a sur les enfants malades et leur famille », a réagi la Princesse. « Je suis consciente que cette aventure sera difficile mentalement et physiquement, mais ce n’est rien comparé aux défis auxquels sont confrontés les enfants malades. »