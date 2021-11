Pression inflationniste croissante et problèmes d'approvisionnement pour Agfa-Gevaert

"Sur le plan commercial, nous avons constaté une reprise décente de la demande du marché pour la plupart de nos activités, mais d'un autre côté, toutes les divisions ont souffert d'une manière ou d'une autre de l'inflation rapide des coûts et des problèmes de chaîne d'approvisionnement", explique le CEO Pascal Juéry. "Grâce à des actions tarifaires réussies pour nos produits en film et nos plaques d'impression et à une gestion stricte des coûts, nos marges sont restées à un niveau décent par rapport à l'année dernière. (...) À l'avenir, nous continuerons à adapter nos prix à la situation des marchés des matières premières. La maîtrise des coûts restera l'une de nos principales priorités."

Pour le quatrième trimestre, Agfa-Gevaert prévoit que l'Ebitda du groupe sera inférieur au niveau du même trimestre de l'année dernière. Les pressions inflationnistes et les problèmes de chaîne d'approvisionnement auront également un impact au cours des premiers trimestres de l'année prochaine, pressent l'entreprise basée à Mortsel.