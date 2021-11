Quatrième vague du coronavirus: Steven Van Gucht fait le point

Actuellement, plus de 2.000 personnes sont hospitalisées. Plus de 400 d’entre elles sont aux soins intensifs. Malgré cela, l’augmentation des contaminations ralentit. Pour Steven Van Gucht, « à première vue, les choses vont dans le bon sens », constate-t-il dans les lignes de Het Laatste Nieuws. « Mais je n’ose pas encore tirer cette conclusion. Il y a un effet de vacances et la plupart des infections sont chez les enfants. »