La Belgique, leader européen de l'externalisation du payroll

L'évolution rapide de l'environnement commercial et la complexité de la législation sont à l'origine de cette tendance, selon SD Worx, qui constate "la même évolution dans d'autres entreprises européennes: pas moins de six d'entre elles sur dix ont opté, ou envisagent, un contrat avec un partenaire d'externalisation qui exécute la gestion des salaires".

Près d'une entreprise belge sur trois (31,1%) externalise la plupart ou la totalité de son traitement des salaires. L'année dernière, ce chiffre atteignait un quart des entreprises (26,1%). La paie occupe également la deuxième place du top cinq des domaines RH traités par une partie externe, derrière les projets liés aux réglementations sociales et juridiques.

La crise du coronavirus et les mesures de soutien ont encore accru la pression exercée sur les employeurs pour qu'ils se mettent au diapason de la nouvelle législation, ajoute l'organisation.

Dans les autres pays européens, les chiffres montrent une hausse particulièrement forte en Italie et en Suisse. Alors que seulement 17% des entreprises italiennes et 6% des suisses comptaient externaliser leur paie en 2020, ce chiffre est passé à 26% et 20% respectivement. L'Irlande est le seul pays de l'enquête où l'externalisation étendue des salaires a diminué.