Balancetonbar: des témoignages apparaissent en France

Le collectif féministe « Les sous-entendu.e.s » et l’espace d’art bruxellois « That’s what x said », réunis au sein de l’Union féministe intersectionnelle autogérée (UFIA), ont appelé lundi à un boycott des bars et des clubs ce vendredi afin de protester contre les violences sexuelles qui y ont cours. Une vague de témoignages de femmes droguées dans des bars et cafés puis agressées sexuellement déferle depuis un mois sous le hashtag #balancetonbar.

Si le mouvement a commencé à Bruxelles, d’autres comptes Instagram ont rapidement vu le jour pour relayer les témoignages ville par ville, notamment à Liège.