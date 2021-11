Eden Hazard aurait perdu la confiance de Carlo Ancelotti au Real Madrid

L’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid est bien loin d’être un long fleuve tranquille. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le Diable rouge n’est toujours pas parvenu à s’imposer dans l’équipe. Et bien qu’il soit libéré des blessures qui ont miné son rythme ces derniers mois, il n’a pas vraiment droit à plus de temps de jeu. Lors du dernier match des Madrilènes, le Belge a joué moins de dix minutes. Une situation inquiétante, et qui pourrait ne pas s’améliorer.

Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a laissé entendre qu’Hazard a totalement perdu la confiance de l’entraîneur Carlo Ancelotti. « Son peu de temps de jeu est dû à sa passivité ainsi qu’à un manque de sérieux et de professionnalisme à l’entraînement », a-t-il révélé. « Le staff technique a presque jeté l’éponge » avec Hazard, précise-t-il encore. « C’est l’unique raison pourquoi Ancelotti ne lui donne pas une seule minute de plus. »