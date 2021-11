Infiltration de l’extrême droite dans l’armée: les politiques et experts tirent la sonnette d’alarme

« Il faut garder une certaine prudence mais ce que je peux vous dire c’est que les informations qu’on a eues hier sont assez pétrifiantes », a-t-il expliqué. « Il y a des suspicions d’actions extrémistes chez plusieurs militaires. On parle évidemment d’une minorité mais pas non plus d’un phénomène isolé. (…) Il faut donc une vigilance accrue dans ce domaine ». « Oui, il y a une nostalgie du 3e Reich. La justice et les services de renseignement ont du travail à faire ». Pour le député MR, ce n’est pas parce que le dossier Conings est clos que l’extrémisme de droite l’est aussi.

Un manque de moyens ?

Denis Ducarme, tout comme Pascal Pétry, souligne le manque d’effectifs pour traiter l’ensemble des dossiers ouverts à la Sûreté. Seuls 20 % d’entre eux peuvent être traités à cause du manque de moyens. « On ne sait pas tout suivre, on doit mettre des priorités. On travaille sur le radicalisme religieux, politique », souligne Pascal Pétry. « Au niveau de la sûreté, il n’y a pas assez de capacité à suivre les dossiers jusqu’au bout », indique Denis Ducarme. Mais le député MR est ferme : « Il est clair que j’attends des déclarations et des actes. Quand on a accès a des armes, à des renseignements, il faut être plus vigilent encore ». Un avis partagé par le chef de groupe parlementaire PS Ahmed Laaouej : « C’est un réel danger, qui est avéré. Il ne peut pas y avoir de place pour l’extrême droite dans les services qui assurent notre sécurité. (…) Il faut prendre le problème à bras le corps. »