Primark veut augmenter son nombre de magasins d'environ un tiers

L'expansion aura également lieu sur d'autres marchés relativement nouveaux pour l'entreprise, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France. Le fait que l'entreprise ne vende que physiquement la rend extrêmement vulnérable aux fermetures de magasins dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus. Mais, lorsque les magasins avaient été autorisés à rouvrir sur les différents marchés, la reprise avait été rapide. La chaîne est aidée en cela par les prix très bas de ses articles.

La chaîne affirme avoir suffisamment d'articles en stock pour la prochaine saison des fêtes. Elle dit ne pas voir la nécessité d'augmenter les prix en raison de l'augmentation des coûts et des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

L'entreprise investit toutefois dans l'amélioration de son site web afin de présenter une plus grande partie de sa gamme de vêtements. Elle prévoit également de l'utiliser pour informer les clients des niveaux de stock dans les magasins.

Primark a ouvert son premier magasin à Dublin en 1969 et en compte six en Belgique actuellement, dont le premier avait ouvert ses portes à Liège en décembre 2009. Le groupe est actif dans treize pays différents en Europe et aux États-Unis.