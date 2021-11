Bruxelles: le dispositif sanitaire des Plaisirs d’hiver dévoilé

Concrètement : pas de pass sanitaire, sauf pour accéder aux deux patinoires. Le masque, lui, sera obligatoire sur le parcours (2 kilomètres) au cœur de la Ville. Un sens de circulation sera par ailleurs instauré, via un marquage au sol. Suffisant, vu la circulation actuelle du covid ? « Nous faisons confiance aux gens, ils ne sont pas inconscients, ils s’adaptent aux règles », insiste Philippe Close.

Nous espérons que les Plaisirs d’hiver auront lieu. Mais, soyons honnêtes, nous sommes, comme d’autres villes, en réflexion. Nous sommes très modestes par rapport à la situation épidémiologique. Et s’il faut s’adapter, on s’adaptera. » Philippe Close(PS) ne cache pas qu’une certaine incertitude plane sur le marché de Noël. Mais le bourgmestre (PS) insiste : « Nous sommes prêts. » Avec un protocole sanitaire calqué sur celui des marchés.

De la luge et du curling au Bois

La Ville a par ailleurs élargi le périmètre des Plaisirs d’hiver, histoire de diluer l’affluence. Grande nouveauté : le bois de la Cambre sera intégré au parcours. Une deuxième patinoire (en plus de celle aménagée place De Brouckère) y sera installée, mais aussi des pistes de luge et de curling, et le lac sera illuminé.