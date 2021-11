Bourse de Bruxelles - Légère progression du BEL 20

Aperam (51,94) et arGEN-X (276,70) soutenaient toujours notre indice de référence en progressant de 1,5 et 1,1 pc en compagnie de AB InBev (52,04) et KBC (85,02), positives de 0,3 et 0,2 pc. Ageas (42,32) reculait par contre de 0,8 pc comme Ackermans (155,90), Sofina (394,20) reperdant 0,5 pc. Solvay (104,75) et UCB (105,15) progressaient de 0,2 pc alors que Galapagos (48,74) abandonnait 1,3 pc. Proximus (16,64) et Telenet (31,64) valaient 1 et 0,3 pc de plus que la veille, Orange Belgium (19,50) s'appréciant par ailleurs de 0,2 pc tandis que Bpost (7,66) perdait 1,1 pc supplémentaire à quelques heures de la publication de ses résultats. Elia (101,70) et Colruyt (42,28) regagnaient 1 et 0,4 pc.

Hors indice, les résultats de Agfa-Gevaert (3,78) et Intervest Offices (26,85) étaient accueillis par des hausses de 1,3 et 3,2 pc, Agfa-Gevaert ayant bondi de près de 5 pc en début de journée. Jensen (26,00) et Ontex (8,23) étaient positives de 3,2 et 1,6 pc, Kinepolis (57,40) et D'Ieteren (153,40) concédant par contre 0,4 pc. Bone Therapeutics (1,02) plongeait de 5,5 pc supplémentaires tandis que Biocartis (4,04) et IBA (16,66) reculaient de 1,3 et 1,9 pc, Fagron (15,03) et Celyad (3,82) regagnant 1,3 et 2,8 pc.