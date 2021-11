Et si les Red Panthers s’imposaient face aux Pays-Bas?

Depuis la prise de fonction de Raoul Ehren, les joueuses belges ne cessent d’étonner et démontrent qu’elles ont franchi d’énormes paliers durant ces 11 derniers mois. Les 2 victoires convaincantes remportées, à Uccle, mi-octobre face à l’Allemagne, ont même séduit les plus sceptiques. Mais est-ce que la 7e nation mondiale (le meilleur classement jamais atteint par les Panthères) peut, aujourd’hui, battre les Néerlandaises, championnes olympiques, mondiales et européennes lors de seconde rencontre de Pro League, devant un Wagener Stadium comble et 4.000 spectateurs principalement néerlandais. La réponse est clairement oui.