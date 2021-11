Le Conseil supérieur de la santé recommande une seconde dose pour le vaccin Johnson&Johnson

Une recommandation qui ne surprend pas quand on lit une étude publiée la semaine dernière dans la prestigieuse revue Science. Une équipe de scientifiques a comparé l’efficacité des trois vaccins autorisés aux Etats-Unis (Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson) sur les vétérans, ce qui représente 2,7 % de la population soit 780.000 personnes. L’étude conclut que le vaccin de Moderna est celui qui protège encore le plus au bout de six mois puisqu’il garde une efficacité de 70 %. Le Johnson & Johnson tombe par contre lui à 13,1 %.