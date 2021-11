Sibelco supprime jusqu'à 600 emplois dans le monde, dont 15 en Belgique

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un plan de transformation visant à améliorer les performances opérationnelles, commerciales et financières d'ici 2025, qui comprend également un engagement clair en faveur du développement durable, explique Sibelco.

"Les propositions que nous annonçons aujourd'hui sont une étape nécessaire pour garantir la position concurrentielle de Sibelco et son potentiel de croissance future", affirme son CEO Hilmar Rode. "Le secteur des minéraux industriels se caractérise par une concurrence féroce et des coûts en hausse, et après plusieurs années de sous-performance, notre ambition est de rendre Sibelco durablement compétitif."