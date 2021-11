Plus d'un Belge sur deux achète une maison avant ses 31 ans

Ce nombre est plus élevé en Flandre (74,5%) qu'en Wallonie (66,6%) et à Bruxelles (63,3%).

Si l'achat d'une maison est plutôt anecdotique entre 18 et 21 ans (4,9%), il s'accentue pour les 22 à 25 ans (24%) et atteint un pic pour les 26 à 30 ans (33,1%). Le pourcentage ne fait ensuite que diminuer pour les 31 à 35 ans (20,4%), 36 à 40 ans (8,1%) et 41 à 50 ans (6,1%). Seuls 3,3% des Belges achètent un bien immobilier après 50 ans et 14,1% des citoyens interrogés ne souhaitent pas acheter de bien immobilier.

L'achat d'un bien immobilier fait majoritairement l'objet d'un projet d'avenir dans un couple. En effet, 65% des propriétaires ont acheté avec leur conjoint, contre 31,3% seuls. Enfin, 3,7% ont acheté avec un membre de leur famille.