Coronavirus à Bruxelles: la situation se stabilise mais reste tendue

Le taux d’incidence des contaminations pour 100.000 habitants à Bruxelles est l’un des plus bas du royaume, à 761 quand la moyenne est à 937. Selon les données les plus récentes pour la Région capitale, si les hospitalisations enregistrent une hausse modérée, les lits occupés aux soins intensifs et le nombre de décès restent stables. « Mais on sait qu’il y a un décalage d’environ deux semaines pour voir l’effet des contaminations sur les hospitalisations, et d’au moins une semaine pour celui des hospitalisations sur les soins intensifs », nuance Inge Neven.

Néanmoins, « la situation est très différente de l’an dernier ». Comme ailleurs en Belgique, le nombre d’hospitalisations à Bruxelles est bien plus faible que l’an dernier à la même époque (en moyenne 24 hospitalisations par jour dans les hôpitaux de la capitale contre 110 début novembre 2020). Et contrairement à la même période l’an dernier, il n’existe pratiquement plus de contraintes sur la vie privée, « c’est la preuve de l’efficacité du vaccin », affirme-t-elle.