L’arrivée de Xavi au Barça dans le viseur de la Liga: le club risque une interdiction de recrutement

La Ligue espagnole se penche sur le contrat du nouvel entraîneur du FC Barcelone et plus précisément sur sa clause libératoire de 5 millions d’euros.

Selon les informations de la Cadena Cope, confirmées par la Ligue espagnole auprès de L’Équipe, le Barça n’était pas autorisé à débourser plus de trois millions d’euros en raison des règles du fair-play financier. Or, la clause libératoire de Xavi du côté d’Al Sadd s’élevait à 5 millions d’euros.

L’arrivée de Xavi en tant qu’entraîneur du FC Barcelone est dans le viseur de la Liga. L’instance espagnole s’interroge en effet sur les conditions de la venue de la légende du Barça et plus précisément, sur le paiement de sa clause libératoire. Si le club catalan s’avère être en faute, il risque une interdiction de recrutement.