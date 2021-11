Plan climat flamand: Alexander De Croo met en garde Zuhal Demir

L’encre d’un accord en Flandre sur les objectifs climatiques du nord du pays était à peine sèche que Mme Demir (N-VA) réclamait, samedi dans Het Belang van Limburg, que l’Union européenne revoie à la baisse l’objectif de 47 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), que la Commission a proposé en juillet d’assigner à la Belgique pour les secteurs des transports, ménages, agriculture, commerce et services.

La nationaliste flamande justifie cette demande par la différence, trop importante à ses yeux, entre les efforts réclamés à des pays de l’Est et à des pays de l’Ouest de l’Europe. « Faites attention à ce que vous voulez », a répondu M. De Croo mardi devant le comité d’avis de la Chambre chargé des questions européennes, sans toutefois citer le nom de la ministre. « Si nous voulons mener une discussion sur les efforts climatiques que chaque pays de l’UE doit fournir, la question d’une compensation financière à une baisse de l’ambition peut rapidement survenir. Et cette compensation pourrait coûter plus cher » que l’effort initial, a-t-il dit.

« Si l’on veut entrer correctement dans le débat de la réduction des objectifs, il faut se demander si c’est vraiment la meilleure position pour tirer un avantage économique », a-t-il ajouté, en soulignant les intérêts belges dans l’exportation de technologies innovantes.

À ses yeux, débattre au niveau européen des efforts par pays ne peut se faire qu’avec des pays à l’économie et au tissu sociétal comparables, « comme les Pays-Bas pour la Flandre ». Or les Pays-Bas sont sollicités à hauteur de 49 %, « et ce que l’on constate, c’est que ce pays est en train de s’organiser pour cet objectif », a fait observer M. De Croo.