Rugby: Aaron Smith sort de son congé paternité pour rejoindre les All Blacks

Alors qu’il avait décidé de rester aux côtés de sa femme après la naissance de leur deuxième enfant, on apprend sur RMC Sport qu’Aaron Smith a finalement été convoqué pour les tests des Blacks face à l’Irlande et la France. En effet, après la blessure de Brad Weber face à l’Italie, le joueur a été rappelé pour combler cette absence. Smith est d’ailleurs considéré comme le meilleur numéro 9 des All Blacks. « On a eu une conversation rapide, elle m’a dit : vas-y c’est une occasion exceptionnelle pour toi », a écrit le rugbyman néo-zélandais sur ses réseaux sociaux.

Il se dit également « très excité de revenir et de rejoindre les gars ». Cette sélection de dernière minute laisse présager un sérieux duel entre deux demis de mêlée de classe mondiale, à l’occasion du déplacement en France, où il s’opposera au français Antoine Dupont. Un véritable match dans le match aura donc lieu le 20 novembre au Stade de France.