Le rassemblement de la Mannschaft perturbé par le coronavirus: Niklas Süle positif, quatre joueurs en quarantaine

L’Allemagne connaît une préparation compliquée avant ses duels face au Liechtenstein et l’Arménie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Le joueur allemand testé positif au coronavirus est le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle. Le joueur de 26 ans a été placé en quarantaine avec ses équipiers du Bayern Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Jamal Musiala ainsi que le joueur de Salzbourg Karim Adeyemi, testés négatifs mais considérés comme cas contact. La Fédération allemande (DFB) l’a annoncé mardi.

Mardi matin, la DFB a annoncé qu’un joueur de la sélection de Hansi Flick avait été testé positif et que quatre autres joueurs devaient rester en quarantaine sur ordre des autorités sanitaires locales. Outre Süle, « entièrement vacciné et qui ne présente actuellement aucun symptôme » selon le communiqué de la DFB, la mesure concerne donc Kimmich, Gnabry, Musiala et Adeyemi, qui avaient voyagé ensemble.