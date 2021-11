Google va investir plus de 500 millions en Belgique et confirme s'implanter à Farciennes

Depuis 2007, Google a investi 2,3 milliards d'euros dans son centre de données et les infrastructures connexes en Belgique. Avec l'investissement annoncé ce mardi, le total approchera les 3 milliards d'euros investis.

En outre, l'entreprise américaine dit avoir injecté plusieurs millions d'euros dans les capacités belges de stockage d'énergie solaire, offshore et énergétique, et vise à fonctionner partout et à tout moment avec une énergie sans carbone d'ici 2030.