Quatrième vague du coronavirus: Van Gucht craint l’arrivée de la grippe

Une double épidémie de covid et de grippe serait catastrophique pour les hôpitaux.

Alors que la vaccination contre la grippe a commencé, le virologue Steven Van Gucht craint que son arrivée ne devienne un « double problème ». L’année dernière, grâce aux mesures sanitaires et aux restrictions de voyage, les cas de grippe n’avaient pas été aussi nombreux. « Cette année est différente. Je les attends cette année, et peut-être plus sévèrement que les autres années », a-t-il expliqué à Belga.

« L’année dernière, nous avons eu beaucoup de chance. Pour la première fois de ma carrière, nous n’avons pas eu d’épidémie de grippe, grâce aux mesures strictes. Aujourd’hui, c’est différent. La société est beaucoup plus libre et nous pouvons voyager », rappelle le virologue. Le personnel de santé craint d’ailleurs une épidémie de grippe, qui arrive généralement en janvier. La gravité d’une épidémie de grippe est difficile à estimer à l’avance mais cette année, elle pourrait être couplée à une épidémie de coronavirus, ce qui représenterait une double charge pour les hôpitaux. « Il est donc deux fois plus important de se faire vacciner contre la grippe », insiste Van Gucht.